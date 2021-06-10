У Київському СІЗО викрито «смотрящого», який організував наркотрафік на території режимної установи

Київською міською прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні щодо групи осіб за фактами системного збуту на території ДУ «Київський слідчий ізолятор» наркотичних засобів та психотропних речовин (ч. 2 ст. 255-1, ч. ч. 1, 2, 3 ст. 307, ч. 2 ст. 311, ч. 1 ст. 263 КК України).

Згідно з матеріалами досудового розслідування, один з ув’язнених, перебуваючи у статусі суб’єкта підвищеного злочинного впливу — так званого «смотрящого» за карцером слідчого ізолятора, налагодив незаконне постачання наркотичних засобів і психотропних речовин до слідчого ізолятора та їх збут ув’язненим.

Наразі за результатами проведених слідчих та розшукових дій вказаній особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255-1 КК України, тобто встановлення або поширення злочинного впливу, вчинене повторно або в ізоляторах тимчасового тримання, слідчих ізоляторах чи установах виконання покарань.

Тривають слідчі дії з метою встановлення всіх обставин цього злочину та осіб, які можуть бути до нього причетними.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 9 до 15 з конфіскацією майна або без такої.

Досудове розслідування здійснюється слідчим управлінням ГУ НП у місті Києві за процесуального керівництва прокурорів відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Київської міської прокуратури та за оперативного супроводження Управління стратегічних розслідувань у місті Києві ДСР НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура