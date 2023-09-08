У клієнта Ощадбанку зникли з рахунку 19 тисяч гривень: деталі справи та що вирішив суд

Чоловік не лише подав позов, але й написав заяву до поліції

Чоловік подав до суду проти Ощадбанку через списання 19 тисяч гривень з його картки. Він вважає, що це могли зробити шахраї. Доступ до його рахунку мали змогу отримати через поганий захист системи банку.

Про це йдеться у рішенні Радомишльського районного суду Житомирської області. Чоловік уклав договір про надання банківських послуг з Ощадбанком. На його підставі видано кредитну картку та відкрито рахунок з кредитним лімітом 5 тисяч гривень, який надалі збільшили до 20 тисяч гривень.

Невідомі незаконно отримали доступ до рахунку чоловіка, зняли ліміт на проведення операцій та провели три транзакції з переказу коштів на загальну суму 19 тисяч гривень. Клієнт одразу ж повідомив про це банку, картковий рахунок заблокували. Також він написав заяву до поліції.

Чоловік звернувся до Ощадбанку з вимогою про зарахування незаконно списаної з його рахунку суми. Однак йому повідомили, що переказ грошових коштів з рахунку став можливим через розголошення третім особам фінансового номера телефону та відомостей про карту.

Клієнт стверджує, що спірні платіжні операції він не здійснював, інформацію необхідну для проведення транзакцій нікому не передавав. Окрім того, він вважає, що доступ до його рахунку невідомі особи отримали через ненадійність захисту системи банку.

Розгляд справи

“Клієнт зобов’язаний гарантувати неможливість отримання третіми особами інформації про логін, пароль, а також ПІН, CVV/СVС2, строк дії, номер картки. Ризик і відповідальність за несанкціоноване використання логіна, пароля, карткового пароля несе клієнт. Досліджені докази (зокрема відомості про надіслані ОТП-паролі на номер чоловіка та про успішність банківських операцій, здійснених шляхом підтвердження їх введення) не підтверджують доводів про порушення банком його прав і безпідставний переказ коштів з його банківського рахунку”, – наголошується у судовому рішенні.

Таким чином, враховуючи, що операції з переказу коштів на загальну суму 19 тисяч гривень були здійснені 17.09.2022 у зв’язку з повідомленням чоловіку ОТП-паролів, які приходили йому на фінансовий номер телефону, банк не повинен нести відповідальність за дані операції. Під час розгляду справи не встановлено порушення банком розпорядження клієнта про перерахування грошових коштів з його рахунка. Відтак суд не вбачає підстав для задоволення позовних вимог.

Рішення суду

Суддя Олег Кириленко не став на сторону чоловіка у справі проти Ощадбанку. У задоволенні його позовних вимог про захист прав споживачів відмовили. // Informator.ua