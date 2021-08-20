У КМДА заявили про поширення недостовірної інформації столичною прокуратурою
Міська влада знову повідомила про тиск.
Київська міська державна адміністрація заявила про поширення недостовірної інформації пресслужбою столичної міської прокуратури. Ця інформація стосується обшуків, що пройшли 19 серпня в Департаменті будівництва та житлового забезпечення КМДА, КП «Спецжитлофонд» та КП «Житлоінвестбуд-УКБ».
На сайті КМДА пояснили, що в повідомленні, поширеному публічно, зокрема, зазначається, що проведені підконтрольні закупівлі завдали місцевому бюджету мільйонні збитки.
«Однак КП «Спецжитлофонд» та КП «Житлоінвестбуд-УКБ» діють при проведенні публічних закупівель як самостійні суб’єкти господарювання, а відтак вплив посадових осіб Департаменту будівництва та житлового забезпечення на проведення процедур закупівель неможливий. А взаємовідносини між структурними підрозділами КМДА та міськими комунальними підприємствами здійснюються тільки в межах та у спосіб, визначений законодавством України», – запевнили в адміністрації.
У КМДА також заявили, що це не перший випадок «свідомого маніпулювання фактами» з боку правоохоронних органів.
«Розміщення правоохоронними органами інформації, яка не відповідає дійсності – це продовження системного тиску на міську владу Києва», – переконані в адміністрації.
Нагадаємо, що 19 серпня у межах обшуків по справі щодо розкрадання коштів слідчі дії відбулися і в заступника Віталія Кличка Вячеслава Непопа. Правоохоронці заявили, що посадовці налагодили схему привласнення коштів, призначених для відновлення столичних дитячих садочків та шкіл. За попередніми даними, з бюджету міста вивели майже 30 млн гривень. // LB.ua