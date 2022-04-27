У колабораціонізмі підозрюється депутат, який очолив незаконний орган влади в окупованому Енергодарі

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури громадянину повідомлено про підозру у колабораційній діяльності ( ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, наприкінці березня 2022 року під час тимчасової окупації Енергодара місцевий депутат добровільно погодився зайняти посаду у незаконно створених військовою адміністрацією РФ органах влади.

Про своє призначення «главою общественного совета самоорганизации города Энергодар» підозрюваний повідомив мешканцям міста у відеозверненні через мережу Інтернет. Наразі «посадовець» активно забезпечує виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції в Запорізькій області.

Офіс Генпрокурора