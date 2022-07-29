У колабораціонізмі підозрюється експрацівник українського банку, який отримав підвищення у фейковому «держбанку лнр» 

Луганська обласна прокуратура продовжує систематичну роботу з викриття та притягнення до відповідальності усіх, хто підтримав окупаційний режим та

пішов на співпрацю з ворогом.

За спільного процесуального керівництва обласної прокуратури та Старобільської окружної прокуратури повідомлено про підозру у колабораційній

діяльності колишньому заступнику начальника відділення одного з українських банків у Біловодську (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Після захоплення населеного пункту та початку функціонування незаконних органів влади чоловік добровільно погодився на пропозицію очолити

територіальну фінансову установу, підконтрольну окупаційній адміністрації рф.

З березня 2022 року колаборант займає посаду «начальника відділення державного банку лнр», що діє на території окупованої Біловодської

територіальної громади Старобільського району Луганщини.

Досудове розслідування здійснюється слідчими 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

За протиправну діяльність підозрюваному загрожує до 10 років, з конфіскацією майна або без такої.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури