У колабораціонізмі підозрюється експрацівник українського банку, який отримав підвищення у фейковому «держбанку лнр»
Луганська обласна прокуратура продовжує систематичну роботу з викриття та притягнення до відповідальності усіх, хто підтримав окупаційний режим та
пішов на співпрацю з ворогом.
За спільного процесуального керівництва обласної прокуратури та Старобільської окружної прокуратури повідомлено про підозру у колабораційній
діяльності колишньому заступнику начальника відділення одного з українських банків у Біловодську (ч. 5 ст. 111-1 КК України).
Після захоплення населеного пункту та початку функціонування незаконних органів влади чоловік добровільно погодився на пропозицію очолити
територіальну фінансову установу, підконтрольну окупаційній адміністрації рф.
З березня 2022 року колаборант займає посаду «начальника відділення державного банку лнр», що діє на території окупованої Біловодської
територіальної громади Старобільського району Луганщини.
Досудове розслідування здійснюється слідчими 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.
За протиправну діяльність підозрюваному загрожує до 10 років, з конфіскацією майна або без такої.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Луганської обласної прокуратури