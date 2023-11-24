У колабораціонізмі підозрюється «начальник митного поста» з Луганщини, ще одного ‒ судитимуть

За процесуального керівництва Старобільської окружної прокуратури Луганської області так званому «начальнику митниці» повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, після захоплення окремих територій Луганської області мешканець Луганська почав співпрацювати з представниками так званої «лнр». Він влаштувався до одного з місцевих відділів «мвс лнр», де прослужив декілька років.

Надалі перебував на території псевдореспубліки.

У квітні 2022 року чоловік обійняв керівну посаду в незаконному правоохоронному органі ‒ так званому «державному митному комітеті лнр». Окупанти призначили його «начальником митного поста «Старобільськ».

Підозрюваний керує вказаним підрозділом і в роботі дотримується нелегітимних законодавчих актів рф.

На камери пропагандистських медіа розповідає про здійснення імпортно-експортних операцій з товарами та про здатність суб’єктів господарювання «лнр» проходити процедуру постановки на облік прямо на митному посту без відвідування «комітету» в Луганську.

Також прокурори скерували обвинувальний акт стосовно очільника «відділу митного оформлення № 2 митного поста «Танюшівка», який обійняв цю посаду у травні 2022 року.

Наразі фігурант перебуває на території так званої «лнр» та оголошений у розшук.

Особам загрожує позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на той самий строк та з можливою конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Старобільської окружної прокуратури)