У колабораціонізмі підозрюють керівництво виправної колонії з Херсонщини, яке до цього фігурувало у справі щодо побиття в’язнів

Державне бюро розслідувань продовжує системну роботу з викриття зрадників, які вирішили перейти на бік ворога. Кожен подібний факт ретельно відпрацьовується, всі зрадники та колаборанти будуть притягнені до кримінальної відповідальності.

Працівники ДБР повідомили про підозру п’ятьом працівникам Херсонської «Північної виправної колонії №90». Начальник установи обвинувачується у державній зраді, інші фігуранти у колаборанстві. У 2020 році працівники цієї колонії вже потрапляли у поле зору ДБР за фактом масового побиття в’язнів.

Начальник колонії, починаючи з березня поточного року, добровільно погодився на співпрацю з окупаційною владою. Він забезпечив безперешкодний доступ на територію установи вантажівок окупантів, які доставляли цукор, борошно та цигарки російського виробництва. Зрадник залучив засуджених до сортування та фасування російських товарів для подальшої реалізації продуктів у Херсоні та області.

Він також надавав місця для відпочинку окупаційним військам та сприяв наданню медичної допомоги військовослужбовцям країни-агресора. За вказівкою начальника колонії засуджені здійснювали ремонт військової техніки окупантів на території промислової зони установи.

Спільно з СБУ встановлено, що зрадили Україну та перейшли на бік ворога ще четверо працівників Державної установи «Північна виправна колонія» №90.

У травні 2022 року вони добровільно «вступили на службу» до пенітенціарних закладів, контрольованих окупантами. Усі зрадники та зрадниці обійняли керівні посади.

Співробітникам установи повідомлено про підозру у колаборантстві, а саме добровільному зайнятті посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території ( ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Начальнику колонії повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Зрадникам загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.

Досудові розслідування тривають.

Процесуальне керівництво здійснює Київська та Херсонська міські прокуратури.

Нагадаємо, у 2020 році слідчі ТУ ДБР Мелітополя проводили перевірку за фактом перевищення влади та службових повноважень із застосуванням спеціальних засобів працівниками ДУ «Північна виправна колонія № 90» (ч. 2 ст. 365 КК України).

ДБР