У Конго під час втечі зеків з вʼязниці було зґвалтовано та спалено заживо понад 100 жінок
Із вʼязниці Мунзензе в Гомі втекли близько 4 тис. увʼязнених, більшість яких чоловіки
Понад 160 жінок зґвалтували і спалили живцем після втечі увʼязнених із вʼязниці в місті Гома в Демократичній республіці Конго. Про це повідомляють ВВС з посиланням на внутрішній документ ООН і The Guardian.
Звільнені чоловіки-увʼязнені напали на жінок у їхньому крилі, а потім підпалили вʼязницю. Більшість постраждалих жінок загинули, стверджує заступниця очільника миротворчої місії ООН у Гомі Вівіан ван де Перре.
Понад 160 жінок були зґвалтовані і спалені живцем після втечі увʼязнених і вʼязниці міста Гома у Демократичній республіці Конго. pic.twitter.com/EsgHOCpxwS
— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 6, 2025
За оцінками ООН, нападу зазнали 165-167 жінок. У внутрішньому звіті Організації зазначають, що більшість жінок померли після того, як увʼязнені підпалили вʼязницю. // ГлавкомTweet