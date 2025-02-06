У Конго під час втечі зеків з вʼязниці було зґвалтовано та спалено заживо понад 100 жінок

Із вʼязниці Мунзензе в Гомі втекли близько 4 тис. увʼязнених, більшість яких чоловіки

Понад 160 жінок зґвалтували і спалили живцем після втечі увʼязнених із вʼязниці в місті Гома в Демократичній республіці Конго. Про це повідомляють ВВС з посиланням на внутрішній документ ООН і The Guardian.

Інцидент міг статися ще 27 січня – після того, як повстанці з підтримуваного Руандою угруповання «Рух 23 березня» (М23) захопили місто. Із вʼязниці Мунзензе в Гомі втекли близько 4 тис. увʼязнених, більшість яких чоловіки.

Звільнені чоловіки-увʼязнені напали на жінок у їхньому крилі, а потім підпалили вʼязницю. Більшість постраждалих жінок загинули, стверджує заступниця очільника миротворчої місії ООН у Гомі Вівіан ван де Перре.

«Кілька сотень жінок також були в тій вʼязниці. Їх усіх зґвалтували, а потім підпалили жіноче крило. Усі вони померли», – заявила вона.

Понад 160 жінок були зґвалтовані і спалені живцем після втечі увʼязнених і вʼязниці міста Гома у Демократичній республіці Конго. pic.twitter.com/EsgHOCpxwS — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 6, 2025

За оцінками ООН, нападу зазнали 165-167 жінок. У внутрішньому звіті Організації зазначають, що більшість жінок померли після того, як увʼязнені підпалили вʼязницю. // Главком