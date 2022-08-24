У Конотопі поліцейські затримали чоловіка, який порізав зятя
Сварка між двома чоловіками закінчилась лікарняним ліжком для одного та кримінальною відповідальністю для іншого.
Учора близько 21 години до Конотопського районного відділу поліції надійшло повідомлення про ножове поранення 36-річного чоловіка.
На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції.
Як з’ясували правоохоронці, під час спільного розпиття спиртних напоїв між 55-річним чоловіком та його зятем виникла сварка. У ході якої зловмисник, не втримавши агресії, завдав удар ножем 36-річному чоловіку.
Наразі співробітники поліції вже затримали зловмисника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 «Умисне тяжке тілесне ушкодження» Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.
Відділ комунікації поліції Сумської областіTweet