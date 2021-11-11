У контрабанді 3 тис. пігулок сильнодіючого лікарського засобу до РФ підрзрюється мешканець Одещини

За процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури викрито і повідомлено про підозру мешканцю Одеської області у збуті та контрабанді сильнодіючого лікарського засобу (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201, ч. 1 ст. 321 КК України).

За даними слідства, мешканець Одеської області організував канал незаконного переміщення на територію Російської Федерації понад 3 тис пігулок сильнодіючого лікарського засобу «Metandienon 10 mg».

Підозрюваного затримано у порядку ст. 208 КПК України. Також йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави 150 тис грн.

За місцем його мешкання проведено обшук, у ході якого виявлено пігулки, а також інші речові докази.

Операцію з викриття проведено прокурорами спільно зі слідчим відділом Управління СБУ в Чернігівській області.

Досудове розслідування у провадженні триває.

Примітка. Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Чернігівської обласної прокуратури