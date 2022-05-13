У Коростені троє бухгалтерів комунальної лікарні «підвищили» собі зарплату майже на пів мільйона гривень

За процесуального керівництва Коростенської окружної прокуратури, на підставі зібраних органом досудового слідства доказів, трьом працівникам комунальної лікарні повідомили про підозру у привласненні бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. ч. 2, 3 ст. 191 КК України).

Слідством установлено, що привласненням бюджетних коштів займалися троє службовців центральної міської лікарні Коростеня – бухгалтери розрахункового відділу.

Застосовуючи заздалегідь придуману злочинну схему, підозрювані з травня 2019 по серпень 2021 роки надлишково нараховували до своїх зарплат грошові кошти, які отримували на банківські картки. За попередніми даними, ними скоєно щонайменше 25 епізодів незаконного «підвищення» своїх зарплат, загалом на пів мільйона гривень.

Проведеною в межах кримінального провадження експертизою встановлено, що унаслідок зловживань фігуранти справи привласнили майже пів мільйона бюджетних коштів зайво нарахованої зарплати.

Наразі вирішується питання щодо призначення відповідних судових експертиз з метою встановлення причетності до скоєння злочину інших службових осіб. Також готуються клопотання до суду про обрання запобіжних заходів підозрюваним та арешту належного їм майна з метою забезпечення конфіскації.

Викрито «бухгалтерські оборудки» окружною прокуратурою, за оперативного супроводу співробітників Управління СБ України в області та слідчих Коростенського райуправління поліції, які проводять досудове розслідування.

Додатково: найсуворіше покарання за скоєння таких злочинів передбачає позбавлення волі до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури