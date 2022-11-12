У Коростені викрито розтрату майже півмільйона гривень у комунальній лікарні

Днями оголошено про підозру 5 працівникам адміністрації комунального закладу, у тому числі колишнім керівникам, у пособництві розтрати коштів групою осіб. Зібрано докази існування упродовж понад двох років схеми завищення розміру заробітної плати відносно обсягу фактично відпрацьованого часу. Різниця у сумах, а це майже 500 тисяч гривень, у кінцевому результаті йшла на користь третіх осіб.

Викрили протиправну діяльність службових осіб слідчі Коростенського районного управління та Головного управління Національної поліції в області спільно із співробітниками Управління Служби безпеки України Житомирщини під процесуальним керівництвом Коростенської окружної прокуратури.

9 листопада вручені підозри двом колишнім генеральним директорам комунального закладу медичного спрямування. Напередодні – колишнім головному бухгалтеру та заступнику головного бухгалтера, трохи раніше – ще одному головному бухгалтеру. Посадовцям інкримінується пособництво у розтраті коштів за попередньою змовою групою осіб шляхом підробки документів. Слідчі кваліфікували їх протиправні дії за ч. 5 ст. 27 (Види співучасників), ч. 3, 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України та ч. 1, 2 ст. 366 (Службове підроблення) КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що з квітня 2019 по серпень 2021 кільком працівникам фінансового відділу установи було штучно завищено розмір заробітної плати через внесення недостовірних даних до розрахунково-платіжних відомостей. У подальшому вказані суми зараховувались на їх особисті карткові рахунки та переводились у готівку.

Схема діяла за безпосередньої координації керівництва установи, оскільки усі відомості засвідчені особистими кваліфікованими електронними підписами (електронний цифровий підпис) гендиректорів та головних бухгалтерів.

Відтак трьом працівникам фінансового відділу було оголошено підозри у протиправних діяннях ще у травні 2022 заочно, оскільки вони перебувають за межами України. А після проведення низки економічних експертиз та інших слідчих дій зібрано достатні докази причетності до розтрати майна і адміністрації комунального закладу. Усі п’ятеро – жителі м. Коростеня, віком від 40 до 56 років.

Санкції статей передбачають відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Відділ комунікації поліції Житомирської області