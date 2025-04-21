У Коростенському районі в ДТП, вчиненій нетверезою водійкою травми отримали двоє дітей

Дорожньо-транспортна пригода сталася увечері 20 квітня поблизу м. Малина. На місці події працювала слідчо-оперативна група відділення поліції № 1 (м. Малин) Коростенського райуправління.

Попередньо, 25-річна жителька громади, керуючи автомобілем «ВАЗ», не впоралася з керуванням, транспортний засіб з’їхав у кювет та зіткнувся з деревами.

Унаслідок ДТП водійка та її малолітні доньки чотирьох та п’яти років отримали тілесні ушкодження. Матір разом із молодшою дитиною було госпіталізовано до обласної дитячої лікарні. Старшій дівчинці медики надали необхідну допомогу на місці події – госпіталізації вона не потребувала.

Крім того, було зафіксовано нетверезий стан водійки (2,27 проміле алкоголю). Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) КК України. Триває з’ясування всіх обставин.

Поліція вкотре нагадує: керування транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння є грубим порушенням Правил дорожнього руху та несе пряму загрозу життю і здоров’ю як самого водія, так і оточуючих. Особливо небезпечно сідати за кермо напідпитку, маючи в салоні пасажирів, зокрема дітей.

Крім того, нагадуємо, що дітей в автотранспорті можна перевозити лише у спеціальних пристосуваннях, що допомагають запобігти їх травмуванню у дорожніх інцидентах.

Коростенське районне управління поліції