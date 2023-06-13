У Коростишеві поліцейські затримали водія «під кайфом» і з пакунком психотропу

Уранці 11 червня поліцейські зупинили автомобіль «Volkswagen» для перевірки оперативної інформації. За кермом перебував 40-річний місцевий житель. Його поведінка вказувала на вживання речовин, що впливають на реакцію та свідомість.

Від запропонованого правоохоронцями медичного освідування чоловік відмовився. Відтак поліцейські склали відносно нього адміністративний протокол за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння…) КУпАП.

Під час проведення невідкладних слідчих дій оперативники виявили у водійських дверцятах автівки поліетиленовий пакет з кристалічною речовиною. Чоловік пояснив, що це – наркотик, який він зберігав для власного вжитку.

За результатами проведеної експертизи, вилучене містить у собі небезпечну психотропну речовину в особливо великому розмірі.

Відтак слідчі відділу поліції №2 (Коростишів) Житомирського РУП затримали чоловіка у порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України. Йому повідомили про підозру в учиненні кримінального правопорушення, визначеного ч. 3 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу.

Згідно з санкцією статті, за вчинене діяння підозрюваному загрожує позбавлення волі від 5 до 8 років.

Житомирське районне управління поліції