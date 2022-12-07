У Корюківці шахрай ошукав літню жінку, видавши себе за хірурга

Вчора кримінальна поліція спільно зі співробітниками сектору реагування патрульної поліції Корюківського райвідділу затримали 28-річного чоловіка за підозрою у шахрайських діях щодо 90-річної мешканки Корюківки.

Вчора близько 19-ї години по допомогу до поліції звернулася пенсіонерка. Вона повідомила, що до неї зателефонував невідомий чоловік, який представився хірургом. Незнайомець сказав, що її онук у лікарні і терміново потребує коштів на операцію. Схвильована пенсіонерка погодилася допомогти і продиктувала невідомому свою адресу за якою він може прийти забрати гроші. Незабаром до її будинку прийшов невідомий, якому вона віддала 20 тисяч гривень. Через годину жінка зателефонувала до родичів, які запевнили її, що з онуком все гаразд. Зрозумівши, що її ошукали, потерпіла звернулася до поліції.

В ході оперативно-розшукових заходів поліція по «гарячих слідах» затримала причетного до шахрайства молодика. Чоловік не місцевий, родом з Донеччини. Поліцейські розшукали його і затримали в арендованій квартирі в Корюківці. У зловмисника вилучено кошти, здобуті злочинним шляхом, мобільний телефон та упаковку від стартового пакету мобільного оператора, а також чеки від перерахунків коштів через термінали.

Поліція затримала підозрюваного у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому інкримінують скоєння злочину, передбаченого частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Її максимальна санкція передбачає позбавлення волі на строк до трьох років.

Також поліція перевіряє затриманого на причетність до аналогічних злочинів на території України.

Досудове розслідування триває.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області