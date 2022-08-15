У Костополі чоловік хотів за 200 євро відкупитись від відповідальності за домашнє насильство

Здолбунівською окружною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 1 ст. 369 КК України).

У ході досудового розслідування встановлено, що 16 липня цього року на лінію «102» надійшло повідомлення від 65-річної жительки Костополя про домашнє насильство з боку її нетверезого племінника. На місце події прибули інспектори патрульної поліції.

Від надання пояснень 52-річний кривдник відмовився, тож для складання адмінматеріалів його вирішили доставити у місцевий відділок. Дорогою чоловік натякав на вирішенні питання на місці, тож неодноразово був попереджений про кримінальну відповідальність. Однак це правопорушника не зупинило і він залишив поліцейським на сидінні службового автомобіля 200 євро.

Свою вину чоловік визнав повністю.

Обвинувальний акт скеровано до Костопільського районного суду.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчим відділенням ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області.

Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Здолбунівської окружної прокуратури