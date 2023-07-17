У Костополі після ДТП пасажир авто побив неповнолітнього мотоцикліста

Повідомлення про автопригоду та бійку на перехресті вулиць Заріччя-24 Серпня у м. Костопіль надійшло до поліції 15 липня о 16:15.

Слідчий ВП №2 Рівненського РВП встановив, що водій легкового автомобіля «Mercedes Benz», 45-річний костопільчанин, здійснюючи маневр повороту ліворуч, не надав перевагу в русі та допустив зіткнення із мотоциклом «Lifan» під керуванням 17-річного місцевого жителя.

Після ДТП між його учасниками виник конфлікт, під час якого пасажир авто — 31-річний костопільчанин, наніс удар кулаком в обличчя мотоциклісту, в результаті чого той отримав перелом носа.

Крім того, медики діагностували в потерпілого кермувальника двоколісного та його 16-річного пасажира забої та осаднення різних частин тіла, а у 17-річного — ще й перелом п’яткової кістки. Обоє були в мотошоломах.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчий розпочав досудове розслідування за частиною 1 статті 286 КК України. За зовнішніми ознаками обидва водії були тверезі, втім у них відібрали біологічні зразки.

Крім того, у разі надходження заяви потерпілого щодо нанесення йому тілесних ушкоджень вирішуватиметься питання про додаткову правову кваліфікацію події.

Відділ комунікації поліції Рівненської області