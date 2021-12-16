У Ковелі громадяни допомогли затримати грабіжника

Нині він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

Учора ввечері, по вулиці Заводській у Ковелі, зловмисник вирвав із рук 46-річної місцевої жительки сумку з грошима та намагався втекти. Сума матеріальних збитків понад 4 тис. грн.

Грабіжника допомогли затримати небайдужі громадяни. На допомогу прибули патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група поліції.

Правоохоронці встановили, що кримінальне правопорушення скоїв раніше судимий 23-річний ковельчанин. Викрадене вилучили.

Зловмисника затримали у порядку ст. 208 КПК та помістили в ІТТ.

За фактом грабежу слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України.

Після оголошення затриманому про підозру у вчиненні цього злочину, йому обиратимуть запобіжний захід.

Слідство триває.

Сектор комунікації поліції Волинської області