У Ковелі громадяни допомогли затримати грабіжника
Нині він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому загрожує до чотирьох років позбавлення волі.
Учора ввечері, по вулиці Заводській у Ковелі, зловмисник вирвав із рук 46-річної місцевої жительки сумку з грошима та намагався втекти. Сума матеріальних збитків понад 4 тис. грн.
Грабіжника допомогли затримати небайдужі громадяни. На допомогу прибули патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група поліції.
Правоохоронці встановили, що кримінальне правопорушення скоїв раніше судимий 23-річний ковельчанин. Викрадене вилучили.
Зловмисника затримали у порядку ст. 208 КПК та помістили в ІТТ.
За фактом грабежу слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України.
Після оголошення затриманому про підозру у вчиненні цього злочину, йому обиратимуть запобіжний захід.
Слідство триває.
Сектор комунікації поліції Волинської областіTweet