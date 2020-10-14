У Ковелі патрульні поліції насилу вгамували дебошира, який встиг вдарити двох з них

Наряд патрульних поліцейських у Ковелі зупинив за порушення правил дорожнього руху автомобіль «Volkswagen Caddy» під керуванням 27-річного жителя району.

Під час оформлення адмінматеріалів на водія-правопорушника його товариш поводився агресивно, шарпав поліцейського за однострій та наніс йому тілесні ушкодження. Аби вгамувати нетверезого порушника на підмогу приїхав ще один екіпаж поліцейських. Під час припинення неправомірних дій чоловік наніс тілесні ушкодження ще одному поліцейському.

За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 342 (Опір працівникові правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від 17 до 34 тисяч гривень або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

Триває слідство.

Магнолія-ТВ за матеріалами ВК ГУНП у Волинській області