У Ковелі поліцейські оперативно розкрили замах на умисне вбивство

Зловмисника затримали, йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Повідомлення про бійку до поліції надійшло вчора вночі.

За гарячими слідами поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 31-річний житель Ковельського району.

З’ясувалося, що під час конфлікту чоловік наніс декілька ударів руками, ногами та молотком 38-річному ковельчанину.

Правопорушника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом замаху на умисне вбивство слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.15 ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про оголошення затриманому підозри та обрання запобіжного заходу.

Триває досудове розслідування.

Сектор комунікації поліції Волинської області