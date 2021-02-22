У Ковельському районі п’яний водій збив підлітків – хлопець загинув, дівчина у лікарні 

Автопригода трапилася у суботу, 20 лютого, на автодорозі у селі Білин Ковельського району. Водія затримали. Триває слідство.

За кермом автомобіля Ford перебував 35-річний житель району. Керуючи транспортним засобом у стані сп’яніння, водій здійснив наїзд на пішоходів, які перебували за межами проїжджої частини.

У результаті ДТП 17-річний житель Ковельського району загинув на місці. Ще одну постраждалу, 15-річну дівчину, з тілесними ушкодженнями госпіталізували у відділення травматології Ковельської районної лікарні.

Водія затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою.

Триває слідство.

Сектор комунікації поліції Волинської області