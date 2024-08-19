У Ковельському районі поліцейські затримали чоловіка за вбивство сина

За скоєне зловмисникові загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.

Учора до поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що на приймальне відділення доставлено 33-річного мешканця села Чевель, що у Старовижівській громаді, з ножовим пораненням живота. На жаль, врятувати чоловіка не вдалося, він помер.

Правоохоронці встановили, що наніс тілесні ушкодження чоловікові його батько – 60-річний житель цього ж села, під час конфлікту.

Зловмисника затримали за місцем проживання в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі йому вже оголошено про підозру за ч.2 ст.121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Вирішується питання про обрання чоловікові запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Сектор комунікації поліції Волинської області