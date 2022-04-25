У Ковельському районі затримали зловмисника, який підірвав гранату у подвір‘ї недруга

На щастя, внаслідок вибуху ніхто не постраждав, ушкоджень зазнала лише будівля.

Подія трапилась сьогодні, близько 2 години ночі, у селищі Головне Ковельського району. 24-річний заявник повідомив, що у його дворі вибухнув невідомий пристрій і пошкоджено будинок.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група та спеціалісти відділу вибухотехнічної служби ГУНП. Обстеживши територію, правоохоронці встановили, що вибух стався внаслідок підриву боєприпасу, схожого на гранату РГД-5. Окрім цього, зловмисник кинув ще одну гранату на територію сусіднього будинку, вона не розірвалася. Вибухотехніки вилучили пристрій, скерували його для проведення необхідних експертиз.

Під час оперативно-розшукових заходів поліцейські з‘ясували, що до скоєння незаконного діяння причетний 20-річний односелець заявника. Подіям передував конфлікт, що виник напередодні вечором.

Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Кримінальні провадження зареєстровано за ст. 263 та 194 КК України. Мова йде про незаконне зберігання зброї та умисне пошкодження майна.

Сектор комунікації поліції Волинської області