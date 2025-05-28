У крадіжках вантажів з вагонів на Полтавщині викрито працівників локомотивного депо

За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури викрито трьох працівників одного з локомотивних депо регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця».

Наразі чоловікам повідомлено про підозру у крадіжці, вчиненій повторно, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України).

За даними слідства, упродовж березня 2024 – січня 2025 років учасники групи під час робочих змін на залізничній сортувальній станції викрадали з вантажних вагонів товарно-матеріальні цінності. Йдеться про мінеральні добрива, шрот соняшниковий та соєвий. У подальшому товар автомобілями вивозили з території станції та реалізовували населенню.

За попередніми підрахунками, загальний обсяг викраденого становить понад 6 тонн.

Під час обшуків за місцями проживання підозрюваних, на території локомотивного депо правоохоронці вилучили майже 50 мішків із зерновими культурами, мобільні телефони, чорнові записи тощо.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Встановлюється причетність інших осіб до скоєння злочину.

Слідчі дії – ГУНП в Полтавській області, оперативний супровід – Полтавське управління внутрішньої безпеки ДВБ Національної поліції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури