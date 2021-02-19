У Краматорську «медичний» заклад надавав фальшиві довідки про відсутність коронавірусу

Підпільний «медичний» заклад влаштувала місцева мешканка. Довідка про відсутність захворювання коштувала 800 гривень. Викрили шахрайську схему ПЛР-тестування на Covid-19 працівники Краматорського районного управління поліції під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури.

Під час перевірки оперативної інформації поліцейські встановили, що з осені 2020 року в одній з квартир багатоповерхівки надають послуги з тестування на коронавірусне захворювання, де вказують неправдиву інформацію щодо результатів тестування за певну плату.

В ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що 42-річна жінка розмістила у мережі інтернет оголошення про надання зазначених послуг нібито від імені однієї з офіційно зареєстрованих в Україні медичних компаній.

«Лабораторія» діяла під прикриттям, не мала жодних вивісок та інших позначень медичного закладу. Негативний результат з печаткою та підписом медика коштував 800 гривень, деяким клієнтам надавалася знижка.

Під час обшуку у вказаному приміщенні поліцейські вилучили порожні бланки медичних установ, штампи та печатки різноманітних закладів у кількості 20 штук, чернетки с записами клієнтської бази, близько 30 готових довідок про проходження людиною тестування на наявність захворювання COVID-19 та чеки про їх оплату, ноутбуки, планшет та мобільний телефон.

Організаторка шахрайської схеми переобладнала для клієнтів вхідну кімнату власної квартири. Довідки про проходження тесту на COVID-19 з негативним результатом фігурантка готувала в домашніх умовах. Бланки тестів роздруковувала на лазерному принтері, шаблони для роздрукування бланків знайшла в інтернеті, як і QR-код, який генерувала на сайті самостійно. Печатки підозрювана замовляла в інтернеті.

Замовників довідок шукала й серед клієнтів туристичних агентств. Людина не знала, що «на руки» отримує фальшивий результат.

За допомогою працівника цього закладу, який за грошову винагороду проводив «ПЛР-тестування», зловмисниця за чотири місяці встигла «заробити» орієнтовно понад 150 000 гривень.

Наразі тривають слідчі дії. Поліцейські встановлюють свідків та потерпілих від злочинної діяльності фігурантки.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до позбавлення волі до трьох років.

Відділ комунікації поліції Донецької області