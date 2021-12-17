У Краматорську на стоянці лікарні згоріли 10 автомобілів «швидкої допомоги» (фото)

Пожежа сталася сьогодні, 17 грудня, на території Центральної обласної диспетчерської ШМД у Краматорську. Загалом пошкоджено 10 одиниць автотранспорту. Наразі поліцією проводиться перевірка.

17 грудня близько 09.00 до чергової частини Краматорського РУП надійшло повідомлення від працівника ДСНС про загоряння в гаражі Центральної обласної диспетчерської ШМД у Краматорську.

На місці події працювали рятувальники та слідчо-оперативна група Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області. Всіх працівників станції було евакуйовано.

Попередньо встановлено, що внаслідок пожежі пошкоджено 10 автомобілів «швидкої допомоги». Наразі встановлюється причина її виникнення.

Після отримання офіційних висновків від ДСНС події буде надано правову кваліфікацію.

Краматорське районне управління Донецької області