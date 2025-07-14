У Краматорську втекли від конвою четверо військовополонених росіян (фото)

Вони не володіють українською мовою і шукають транспорт, щоб рухатися далі.

У місті Краматорськ на Донеччині втекли від конвою четверо російських військовополонених. Їх оголошено у розшук.

Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації, колишній радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Він також опублікував відповідне орієнтування з фотографіями та даними втікачів.

Андрющенко розповів, що втікачі не володіють українською мовою і шукають транспорт, щоб рухатися далі.

“При виявленні повідомте в чергову частину Краматорського РУП за номером: +380509880593”, – додав він. // LB.ua