У Кременчуці двох підозрюваних у пограбуванні колишнього військовослужбовця взяли під варту

За процесуального керівництва Кременчуцької окружної прокуратури повідомлено про підозру мешканцю Кременчука та його знайомому із Кіровоградщини.

Їм інкримінують грабіж, поєднаний із насильством, який не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, вчинений повторно, за попередньою змовою групою осіб, з проникненням у житло, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 КК України).

За даними слідства, 2 листопада цього року кременчуківець та його знайомий, перебуваючи у Кременчуці, пограбували місцевого жителя.

Володіючи інформацією, що чоловік демобілізувався з лав ЗСУ після поранення та отримав відповідні виплати, вони перелізли через паркан і через незачинені двері зайшли до будинку, де почали бити господаря оселі та вимагати гроші.

У подальшому підозрювані обшукали кімнату, заволоділи грошима і банківською карткою, спричинивши колишньому військовослужбовцю збитки на загальну суму понад 20 тис. грн, та зникли з місця події.

Викрили зловмисників 5 листопада, коли вони знову «навідалися» до потерпілого.

Сьогодні, 6 листопада, за клопотанням слідчого і прокурора обом підозрюваним обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури