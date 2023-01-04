У Кременчуці молодика підозрюють в організації шахрайської схеми надання в оренду житла для вимушених переселенців

Правоохоронцями Полтавщини викрито 18-річного кременчуківця за підозрою у заволодінні коштами вимушених переселенців.

За даними слідства, у березні цього року юнак, фактично знаходячись у Кременчуці, оприлюднював у Telegram-каналі та на платформі OLX фейкові оголошення про надання в оренду квартир у Львівській області, використовуючи фотографії чужих осель із мережі «Інтернет».

Послугами фігуранта користувалися люди, які тікали від війни з Києва, Харкова та Чернігова.

Після отримання передоплати на банківську картку, хлопець видаляв свій акаунт із соціальних мереж.

Наразі особі повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 3 ст. 190 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури слідчі дії здійснюються Головним управлінням Національної поліції в Полтавській області.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури