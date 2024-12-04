У Кременчуці понад 8 років ув’язнення отримав чоловік, який пограбував малолітнього хлопчика

За публічного обвинувачення Кременчуцької окружної прокуратури уродженця Полтавського району визнано винним у грабежі, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 КК України).

З урахуванням скоєння злочину у період іспитового строку, йому призначене покарання у виді 8 років та 1 місяця позбавлення волі.

У суді прокурор довів, що в серпні цього року чоловік на дитячому майданчику у Кременчуці пограбував 8-річного хлопчика.

Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, зловмисник підійшов до дитини, схопив рукою за шию, зняв із плеча сумку, в якій знаходився мобільний телефон, та зник із місця події.

Правоохоронці затримали чоловіка через кілька годин.

До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури