У Кременчуці понад 8 років ув’язнення отримав чоловік, який пограбував малолітнього хлопчика
За публічного обвинувачення Кременчуцької окружної прокуратури уродженця Полтавського району визнано винним у грабежі, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 КК України).
З урахуванням скоєння злочину у період іспитового строку, йому призначене покарання у виді 8 років та 1 місяця позбавлення волі.
У суді прокурор довів, що в серпні цього року чоловік на дитячому майданчику у Кременчуці пограбував 8-річного хлопчика.
Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, зловмисник підійшов до дитини, схопив рукою за шию, зняв із плеча сумку, в якій знаходився мобільний телефон, та зник із місця події.
Правоохоронці затримали чоловіка через кілька годин.
До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою.
Пресслужба Полтавської обласної прокуратуриTweet