У Кременчуці в чоловіка, який хотів доїхати до Умані, поцупили гроші з банківської картки

14 березня до поліції Кременчука звернувся громадянин із заявою про шахрайство.

О 14:30, перебуваючи на автостанції м. Кременчук по вул. Театральній, зайшов з мобільного телефону на додаток «Блаблакар» замовив послугу з переїзду з м. Кременчук до м. Умань.

Під час переписки з невстановленою особою отримав посилання через мобільний додаток на оплату даної послуги, а перейшовши по ньому втратив 4500 гривень.

Про це повідомляє телеграм-канал Труха Кременчук.

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