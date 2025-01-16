У Кременчуці за пограбування колишнього військовослужбовця двох чоловіків засуджено на 7 років

За публічного обвинувачення прокурорів Кременчуцької окружної прокуратури мешканця Кременчука та його знайомого з Кіровоградщини визнано винними у грабежі, поєднаному з насильством, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, з проникненням у житло, в умовах воєнного стану та незаконному проникненні до іншого володіння особи (ч. 4 ст. 186, ч. 1 ст. 162 КК України).

Кожного з чоловіків засуджено на 7 років за ґратами.

У суді доведено, що 2 листопада 2024 року кременчуківець та його знайомий у Кременчуці пограбували місцевого жителя.

Володіючи інформацією, що чоловік демобілізувався з лав ЗСУ після поранення та отримав відповідні виплати, вони перелізли через паркан і зайшли до будинку.

Вимагаючи гроші, зловмисники побили господаря оселі, а в подальшому обшукали кімнату, заволоділи понад 20 тис. грн та зникли з місця події.

Викрили спільників через кілька днів, коли вони знову «навідалися» до потерпілого.

До набрання вироком законної сили особи перебуватимуть під вартою.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури