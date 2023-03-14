У Кремлі заявили, що не визнають Міжнародний кримінальний суд. А путінських злочинців ніхто і не питатиме

Дмитро Пєсков відреагував на інформацію про швидкий початок судового процесу.

Росія не визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду в Гаазі, який судитиме російських військових злочинців.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував інформацію про можливість розгляду в цьому суді двох справ проти РФ щодо її злочинів в Україні, повідомляють росЗМІ.

“Ми не визнаємо цей суд, ми не визнаємо юрисдикцію цього суду. Так до цього і ставимося”, – сказав Пєсков.

Він заявив, що в РФ не втомлюються нагадувати, що нібито “протягом багатьох років ні будь-які міжнародні суддівські установи, навіть ті, які ми не визнаємо, ні інші члени міжнародного співтовариства не спромоглися звертати увагу на руйнування (що характерно, саме рашистами – УК) цивільної інфраструктури” на окупованому Донбасі. // УНІАН