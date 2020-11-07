У Кривому Розі чоловіка затримали за підозрою у вбивстві двох людей та пораненні ще вісьмох

Крім вбивства двох чоловіків, нападник поранив ножем ще вісім людей, серед яких — 8-річний хлопчик.

7 листопада близько 15:20 до поліції надійшло повідомлення про невідомого чоловіка, який на вулиці у Металургійному районі кидався на людей з ножем. Жертвами зловмисника стали випадкові перехожі, яким чоловік наніс численні ножові поранення. В результаті двоє осіб померли на місці, а вісім доставлені до лікарні.

Нападника затримали та доставили до Криворізького відділу поліції. Ним виявився місцевий мешканець 1983 року народження. Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Працівники поліції з’ясовують всі обставини справи.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Криворізького ВП