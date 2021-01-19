У Кривому Розі офіцер патрульної поліції вимагав у підприємця 20 000 гривень за непритягнення до відповідальності

20 000 гривень за непритягнення до адміністративної відповідальності: на Дніпропетровщині працівника поліції викрито в одержанні неправомірної вигоди

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Дніпропетровської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди заступника командира батальйону полку патрульної поліції у місті Кривому Розі (ч.3 ст.368 КК України).

За версією слідства, капітан поліції вимагав від фізичної особи – підприємця, що здійснює пасажирські перевезення, щомісяця сплачувати йому неправомірну вигоду у 20 000 гривень за непритягнення останнього до адміністративної відповідальності та неперешкоджання господарській діяльності.

18 січня 2021 року під час одержання вказаної суми грошей поліцейського було викрито співробітниками прокуратури, слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, та працівниками Управління СБУ в області.

Наразі йому повідомлено про підозру у вчиненні вказаного злочину, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.

УК