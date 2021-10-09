У Кривому Розі під час руху пасажирка вдарила водійку трамвая пляшкою по голові

Про це повідомила депутатка Криворізької міської ради Наталія Шишка у Фейсбуці.

Інцидент стався 7 жовтня у трамваї №7.

“Хроніки безоплатного проїзду. Під час здійснення пасажирських перевезень на маршруті №7 водійці трамваю знадобилась швидка медична допомога: її вдарила пляшкою по голові безоплатна пасажирка. Водійку було госпіталізовано, згідно з попереднім діагнозом, зі струсом головного мозку”, – йдеться в повідомленні.

Причина конфлікту не повідомляється.

Слід зазначити, що проїзд у Кривому Розі для місцевих жителів, у кого є “Картка криворіжця” безоплатний. Через це у більшості вагонів скоротили посаду кондуктора, а гроші за проїзд з тих, у кого немає Картки, збирає водій комунального тролейбуса чи трамвая. // Діло