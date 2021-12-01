У Кривому Розі покидьок поцупив гроші, які збирали для онкохворої дитини (відео)

Подію зафіксувала камера спостереження магазину «Зефір».

На відео видно, як до магазину «Зефір» забіг злодій, схопив з прилавку благодійну скриньку з коштами, які збирали небайдужі люди для лікування онкохворої дитини, і втік з місця злочину. У цей час його спільник пильнував біля входу.

Працівники поліції по гарячим слідам затримали зловмисників. Ними виявилися раніше судимі місцеві мешканці 28-ми та 40-а років.

Правоохоронці вилучили у них викрадені гроші, які зловмисники встигли розділити між собою. // Вартові еспресо