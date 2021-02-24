У Кривому Розі поліцейські вилучили партію наркотиків майже на мільйон гривень

Понад шість кілограмів канабісу зберігав у власному гаражі 38-річний чоловік.

Санкціонований судом обшук відбувся 23 лютого в рамках відкритого кримінального провадження.

В ході слідчих заходів поліцейські карного розшуку виявили сліп-пакети та інші ємкості з сухою наркотичною речовиною «канабіс», які чоловік зберігав в одному із гаражів на території Металургійного району. Оперативним шляхом поліцейські встановили, що вказані наркотики він зберігав з метою подальшого збуту.

Зараз підозрюваного у збуті наркотиків затримано, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Чоловіку загрожує кримінальна відповідальність за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Криворізького районного управління поліції