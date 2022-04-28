У Кривому Розі поліцейські вилучили у 28-річного чоловіка зброю, боєприпаси та психотропи

Заборонені речовини зловмисник зберігав за місцем свого мешкання.

26 квітня до поліції надійшло повідомлення про те, що чоловік нібито погрожує підірвати гранату. Отримавши вказане повідомлення на місце події одразу прибули поліцейські для з’ясування обставин.

Співробітники поліції встановили, що зловмисником виявився 28-річний місцевий житель, у якого під час обшуку за місцем мешкання виявили та вилучили ручну гранату Ф-1 та запал типу УЗРГМ, переробний саморобним способом пістолет з двома патронами, психотропи, а також мобільні телефони, сім-карти та банківські картки.

Все вилучене направили на експертне дослідження.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання стосовно повідомлення про підозру.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Криворізького РУП