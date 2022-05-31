У Кривому Розі поліцейські вилучили у чоловіка канабісу на 7 мільйонів гривень

Місцевий мешканець зберігав наркотичну рослину у власному гаражі для подальшого збуту.

Діяльність цієї злочинної організації була припинена восени минулого року. Тоді поліцейські затримали 15 членів ОЗГ.

Продовжуючи оперативно-розшукові заходи, правоохоронці встановили постачальника членам ОЗГ канабісу.

Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру за ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Крім того, з автомобіля 34-річного підозрюваного вилучили метамфетамін, а у гаражному приміщенні — майже 120 кг канабісу. Загальна вартість вилученого «товару» сягає семи мільйонів гривень.

За скоєне фігуранту може загрожувати до дванадцяти років позбавлення волі.

Національна поліція України