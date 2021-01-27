У Кривому Розі працівниць ТОВ підозрюють у заволодінні коштами підприємства на суму понад мільйон гривень
Криворізькою місцевою прокуратурою №1 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні відносно трьох громадянок, які підозрюються у заволодінні чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем (ч.5 ст.191 КК України).
За даними слідства, у період з січня по червень 2020 року троє менеджерів з кредитування товариства з обмеженою відповідальністю, вступивши у попередню змову, за допомогою наявних у базі документів склали та підписали від імені клієнтів 62 фіктивні кредитні договори.
У подальшому зловмисниці, використовуючи сім-карти мобільного оператора, активували кредитні картки банку, які перебували у їх розпорядженні, та зняли нараховані на них грошові кошти товариства.
Внаслідок таких дій підприємству спричинено збитки у понад 1,1 млн грн.
Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.
Пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратуриTweet