У Кривому Розі припинено роботу нелегального цеху з виготовлення спиртних напоїв

В рамках операції «СПИРТ» співробітники ГУ ДФС у Дніпропетровській області та ГУ ДФС у Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури виявили та припинили незаконне виробництво алкогольних напоїв.

Діяльність підпільного цеху з виробництва фальсифікату здійснювалася на території м. Кривий Ріг.

За наявною інформацією, учасники організованої злочинної групи виготовляли та фасували фальсифіковану алкогольну продукцію – горілку, коньяки, тощо, використовуючи картонні упаковки з реквізитами марок відомих алкогольних брендів світу.

В подальшому фальсифікат реалізовували через мережу Інтернет по всій території України. Оголошення розміщувались на окремих сайтах та в декількох месенджерах. Відправлення продукції відбувалося через відділення відомого поштового сервісу на території Полтавської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

Під час обшуків співробітники ДФС виявили тетропаки з рідиною, смакові есенції для виготовлення алкоголю, чорнові записи, картонні ящики та підакцизну продукцію.

За цінами чорного ринку вартість вилученого становить близько 1 млн гривень.

Також правоохоронці встановили постачальників недоброякісної сировини та постачальника картонних упаковок з реквізитами марок відомих алкогольних брендів.

Наразі відібрано зразки для проведення експертиз, вирішується питання про передачу вилучених ЛГВ до встановлених місць зберігання.

Триває розслідування.

Державна фіскальна служба України