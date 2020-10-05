У Кривому Розі викрили онлайн-порностудію, в якій активно працювали 5 жінок

Порностудія розміщувалась в одній із квартир на території Металургійного району.

Співробітники Криворізького відділу поліції спільно із поліцейськими Управління протидії кіберзлочинності провели санкціонований обшук у квартирі. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ВК ГУНП у Дніпропетровській області.

У приміщенні перебували п’ять жінок віком від 20 до 35 років. Онлайн-порностудія була облаштоване комп’ютерною технікою та іншими приладами, які безпосередньо використовувались для розповсюдження порнографічної продукції через мережу Інтернет. За результатами обшуку правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, вебкамери та іграшки порнографічного характеру.

Поліцейські проводять комплекс заходів, направлені на встановлення осіб, причетних до злочинної діяльності.