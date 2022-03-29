У Кривому Розі викрили псевдоперевізника, який намагався нажитися на біженцях

Чоловік пропонував містянам та переселенцям з інших міст довезти їх до кордону з Польщею, однак послугу надавати не збирався.

Шахрая викрили кіберполіцейські спільно з працівниками кримінальної поліції м. Кривий Ріг.

Вони встановили 29-річного жителя м. Кривий Ріг, який в Інтернеті розміщував оголошення про перевезення до кордону з Польщею та пропонував скинути на картку передоплату за послугу від тисячі гривень. Отримавши гроші, чоловік блокував клієнтів і переставав виходити з ними на зв’язок. Таким чином він отримав від людей понад 20 тис. гривень. Точна кількість постраждалих осіб наразі встановлюється.

Поліцейські вилучили у правопорушника мобільний телефон, сім-картки та банківські картки, на які він отримував гроші.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Криворізького відділу поліції