У Кривому Розі затримали організаторку та учасників злочинної організації, які заробляли на «наркозакладках»

Організувала діяльність наркоугруповання засуджена за злочини, пов’язані з наркотиками, місцева мешканка. До складу угруповання входило ще вісім осіб, теж жителі Кривого Рогу. Зловмисники налагодили розповсюдження наркотичного засобу «метадон» шляхом «закладок» на території міста.

Вчора, 9 листопада, оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області Нацполіції, слідчі обласної поліції за силової підтримки полку поліції особливого призначення затримали 5-ро осіб. Серед них — організаторка та її довірені особи.

Як встановили поліцейські, організувала діяльність наркоугруповання раніше засуджена мешканка міста. Жінка входила до складу злочинних груп, які займалися розповсюдженням наркотиків. У спільники залучила вісьмох мешканців. Проте, її довіреними особами були двоє жінок та двоє чоловіків, які відповідали та контролювали збут метадону в певних районах міста, звітували їй про свою діяльність та фінанси.

Крім того, її «помічники» приймали замовлення від осіб, займалися пакуванням «товару», підшукували «кур’єрів» та самі займалися розповсюдженням наркотиків. Збували їх за допомогою так званих «закладок». Вартість однієї такої «закладки» — від 250 до 300 гривень. Щомісячний прибуток зловмисників від бізнесу міг досягати 3-х мільйонів гривень.

За результатами проведення 14 санкціонованих обшуків оперативники та слідчі вилучили наркотиків загальною вагою 2 300 кг, із яких зловмисники могли виготовити понад 9 000 «закладок», «чорнові» записи із зазначенням їх місць розташування, грошові кошти, мобільні телефони.

За цінами «чорного» ринку вартість вилучених наркотиків сягає 2,5 млн грн.

Наразі у порядку статі 208 Кримінального процесуального кодексу України затримано п’ятеро осіб – організаторка та учасники злочинної організації. Вирішується питання про повідомлення усім про підозру за ч. 1, 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) та ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Після проведення повного комплексу слідчих дій правова кваліфікація буде надана діям інших учасників злочинної організації.

Прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, готують клопотання щодо обрання зловмисникам запобіжних заходів.

За скоєне фігурантам може загрожувати покарання — до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України