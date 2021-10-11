У Кривому Розі жінку засудили до 8 років позбавлення волі за скоєння смертельної ДТП

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули двоє пішоходів.

Нагадаємо, що подія сталася 8 січня, приблизно о 19:40 по вул. Каткова у Кривому Розі. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння місцева мешканка, керуючи автомобілем «AUDI A6» на великій швидкості здійснила наїзд на пішоходів. Після чого з місця події втекла.

Внаслідок отриманих травм потерпілі померли на місці події.

Праведними заходами правоохоронці встановили місцезнаходження жінки та затримали її у порядку ст. 208 КПК України.

Під час досудового слідства кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) поліцейські відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління обласної поліції провели комплекс експертних досліджень, допит свідків та очевидців події, а також інших заходів спрямованих на встановлення обставин події та зібрання доказової бази.

У вересні 2020 року обвинувальний акт відносно підозрюваної жінки було скеровано до суду, для подальшого судового розгляду.

Восьмого жовтня суддею Інгулецького районного суду м. Кривого Рогу 33-річну жінку, за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України, позбавлено волі на строк до 8 років 6 місяців.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області