У Кролевці оперативно розшукали зловмисників, підозрюваних у скоєнні розбійного нападу

Подія сталася позавчора зранку в м. Кролевець. Двоє невідомих на безлюдній вулиці напали на 32-річного місцевого жителя та силоміць відібрали у нього гаманець та золоті вироби. Наразі одного з них вже затримано, відносно іншого вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

Про злочин до поліції повідомив сам потерпілий. Прибувши на виклик, поліцейські опитали можливих свідків події та розпочали пошуки зловмисників.

Встановлено, що вчора близько шостої години ранку 32-річний місцевий чоловік повертався додому напідпитку. Двоє молодиків, скориставшись безпорадним станом чоловіка, напали на нього, застосувавши фізичну силу. У результаті чого заволоділи гаманцем з банківськими картами та виробами із золота.

«Каретою швидкої» потерпілого було доставлено до Кролевецької ЦРЛ з численними тілесними ушкодженнями.

«Вжитими невідкладними оперативно-пошуковими заходами наші співробітники швидко встановили особи підозрюваних, — розповідає Сергій Забозлаєв, начальник Конотопського районного відділу поліції. — Ними виявились 21-річний кролевчанин та 18-річний житель району».

Наразі одного зі зловмисників вже затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відносно іншого вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

У поліції за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 187 «Розбій» Кримінального кодексу України. За скоєне зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають.

Відділ комунікації поліції Сумської області