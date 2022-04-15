У Кропивницькому поліцейські вилучили у громадянина арсенал зброї, вибухівки та боєприпасів

Спеціальна операція із затримання раніше судимого місцевого жителя була проведена співробітниками управління карного розшуку та слідчого управління обласного главку, із залученням бійців роти поліції особливого призначення та вибухотехнічної служби.

Під час санкціонованих обшуків за місцем мешкання громадянина правоохоронці виявили та вилучили: 2 ручні протитанкові гранатомети, 3 гвинтівки з оптичним прицілом, 2 карабіни, 4 автомати, 3 пістолети, 5 ручних гранат та запали до них, близько 5 тисяч набоїв різних калібрів, димові шашки, підривачі, саморобні вибухові пристрої, глушники до зброї, оптичні пристрої, магазини до різних видів зброї, тактичне спорядження, балаклави, комплектуючі до зброї.

50-річного власника вказаного арсеналу затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вилучені речові докази направлено для проведення експертиз.

Поліцейські продовжують розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 255-1 Кримінального кодексу України та перевіряють фігуранта на причетність до вчинення злочинів на території Кіровоградщини та інших областей України.

Національна поліція України