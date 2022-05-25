У Кропивницькому викрили шахрайку, яка поцупила з картки 30 000 гривень

До Кропивницького районного управління поліції із заявою про злочин звернувся 47-річний місцевий житель. Чоловік повідомив, що з його банківської картки невідома особа заволоділа грошовими коштами.

У результаті проведених заходів поліцейські викрили у вчиненні шахрайських дій 25-річну, раніше судиму за аналогічні кримінальні правопорушення, мешканку сусідньої області.

Встановлено, що особа шляхом зловживання довірою отримала дані банківської картки потерпілого. У подальшому жінка, з використанням мобільного банкінгу, перевела грошові кошти на інший рахунок та використала на власні потреби.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство».

Поліцейські перевіряють особу на причетність до вчинення аналогічних злочинів.

За матеріалами

Кропивницького районного управління

поліції Кіровоградської області