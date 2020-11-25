У Кропивницькому затримали чоловіка, який завдав ножові поранення своїй матері

Поліцейські отримали виклик про нанесення тілесних ушкоджень. Вже за декілька хвилин охоронці порядку прибули на місце події на вулицю Генерала Жадова.

Біля однієї із багатоповерхівок вони виявили жінку зі слідами крові на обличчі та голові. Вона розповіла, що її 33-річний син розпочав конфлікт. Потім чоловік раптово накинувся на неї та ударив ножем у голову.

Все відбувалося на очах у трьох малолітніх дітей її іншого сина. Громадянка встигла втекти, але малеча залишилась у квартирі.

Коли ТОРівці намагалися затримати кривдника жінки, той не здавався та погрожував фізичною розправою.

Інспекторам вдалося вмовити громадянина не чинити опір та покласти зброю на підлогу, що той і зробив.

Чоловіка затримали та одягли на нього кайданки. Як виявилося він вже раніше мав проблеми із законом та лікувався у психіатричній лікарні.

Жінці було надано першу медичну допомогу та викликано швидку, яка шпиталізувала її до лікарні.

Також на місце події було викликано слідчо-оперативну групу та швидку, яка шпиталізувала чоловіка до спеціального медичного закладу. // Вартові еспресо